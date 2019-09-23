الطفل المقدسي ادم الجولاني يفوز بالمركز الأول في مسابقة حسابية

وطن: فاز الطفل المقدسي آدم رائد محمود الجولاني يوم الاثنين بالمركز الأول في المستوى الخامس بالمسابقة الحسابية "ucmas".

واستطاع الطفل الجولاني حل 200 مسألة حسابية عن طريق الذهن في غضون 8 دقائق فقط.

كما حاز في هذه المسابقة على الشامبيون "مسابقة بصرية"، وهي نفس المسابقة الحسابية لكن تختلف عن الأولى في أنها سمعية.

وحصل الطفل المقدسي الجولاني على المركز الأول في المستوى الخامس من المسابقتين البصرية والسمعية على جميع الفئات العمرية.