دير نظام: جيش الاحتلال يقتحم القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قرية دير نظام، شمال غربي رام الله، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان لوطن أن مواجهات دارت وسط القرية، استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

يأتي ذلك في أعقاب احتراق خيمة تابعة لجيش الاحتلال كانت منصوبة على تلة مقابلة للقرية، إلى جانب قيام شبان بفتح البوابة الحديدية التي حولت القرية إلى سجن كبير منذ نحو أسبوعين، وفق الشهود.