الاحتلال يعتقل الطفل محمد صبارنة من بيت أمر شمال الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، طفلا وأصابت عشرات المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد جهاد علي خلاوي صبارنة (15عاما) أثناء تواجده في ورشة حدادة والده.