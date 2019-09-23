القائمة المشتركة،،، قرار "جريء" أقل "شجاعة" من توقيع أوسلو

كتب: موسى شوقي

في الأسطر الأولى لن أناقش صحة قرارات القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة "لدولة الاحتلال" وتكتيكاتها الانتخابية. ولكنني سأكتفي بوصفها أنها قرارات "جريئة"، بدء بقرار المشاركة في الانتخابات أصلا، مرورا بمحاولات توحيد الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، وانتهاء بالتوصية لرئيس "دولة" الاحتلال بتكليف رئيسا للوزراء. ولكنها رغم ذلك ما زالت أقل "شجاعة" من قرار توقيع أوسلو وما تضمنه من تقاسم وظيفي وتنسيق مدني وأمني بين "دولة" الاحتلال والدولة المحتلة. واذا ما أفضت قرارات القائمة المشتركة برفع مستوى المشاركة السياسية الفاعلة من داخل مؤسسات "دولة الاحتلال" الى انجازات واضحة على صعيد الحقوق المدنية لفلسطينيي الداخل، فان هذه المشاركة مرشحة للتطور وتجاوز خطوط حدية طالما اعتبرناها خطوطا حمراء في السابق.

من جهة، ليس من المعقول أن تبقى الشعارات التي رفعناها في عصر الآلة البخارية صالحة في عصرنا اليوم، عصر النانو تيكنولوجي، عصر أصبح التغيير هو الثابت الوحيد فيه. فنحن نعلم أن تعريف نيوتن وجاليلي للجاذبية كقوة، نقل العلوم الى مستوى آخر من التطور وشرع الأبواب أمام ثورة صناعية هائلة، حتى ظهرت قوة الجاذبية في نظريات الفيزياء كمسلمة لا تقبل النقاش أو التشكيك لعشرات ومئات السنين. ولكننا ندرك اليوم أن وجود الجاذبية كقوة قاصر تماما عن تفسير ميكانيكا الكم التي فتحت الطريق أمام كل ما نختبره اليوم من تقدم في مجالات الاتصالات والشبكات والمايكروييف والليز وغيرها. فتحول مفهومنا للجاذبية من قوة ومسلمة وحل، الى مجال ومشكلة ولغز يحير العلماء والبشرية بشكل عام. وأخذ صوت عدم اليقين يرتفع ويحكم عالم الفيزياء رغم كل ما تتضمنه من نماذج ومعادلات رياضية محكمة ومشاهدات تم قياس كمياتها بأدق الأجهزة والمعدات. اذا كان هذا هو الحال في عالم الأرقام والمادة فما بال حال العلوم الانسانية والتفاعلات السياسية والاجتماعية! ان صراعنا اليوم أخذ أبعادا متشابكة مع صراعات أخرى في منطقتنا، وانتقل بعض أطراف الصراع من هوامشه الى متنه والعكس بالعكس، فصراعنا اليوم على ترتيب ما أبقاه أوسلو من نتائج حرب عام 1948 دون ترتيب (اللاجئين مثلا)، ووترتيب نتائج حرب 1967 (القدس مثلا)، ونتائج اتفاق أوسلو وتوابعه (الاستيطان مثلا)، والانقسام الفلسطيني (نظامين للحكم مثلا). ترتيب كل ذلك في اطار شامل يتكامل مع نتائج "الخريف العربي" ومصالح أطراف الصراع في المنطقة.

من جهة أخرى، من السهل علينا أن نطلق الأحكام المطلقة على قرار القائمة المشتركة دون أي بحث أو تفكير عميق أو جهد مستقبلي، طالما أننا نعلم أن أحكامنا هذه ليس لها تأثير عملي على حياتنا اليومية أو حتى على القرار نفسه. فالموضوع لا يتطلب أكثر من فنجان قهوة والقليل من التحشيش الفكري لتركيب بعض الأحرف في مفردات رنانة وصفها في جمل منمقة. فأسهل الخيارات لدى المؤيدين القول أن القرار شجاع ويطيح بنيتنياهو العنصري عن سدة الحكم. والأسهل على المعارضين القول أنه يرتقي لمستوى الخيانة، لأنه توصية بتكليف قاتل أطفالنا في حرب غزة والقاتل المتوقع لاطفالنا مستقبلا. ففي الحالتين ركزنا على وصف القرار أكثر من تركيزنا على دراسة نتائجه المحتملة على وجودنا، ولا داعي لتقديم أي جهد مستقبلي يساهم في تحقيق حياة كريمة لفلسطينيي الداخل المحتل وانهاء معاناتهم. وفي هذا السياق من الجدير بالذكر، أن وجود الالكترون يحمل احتمالين، أن يكون جسيما (مادة) أو أن يكون طيفا (موجة) في آن واحد، ولا يمكن لنا تحديد هويته الا لحظة اختباره. وكذلك أي قرار أو موقف، يحمل في أعماقه احتمالي النجاح والفشل في آن واحد، ومن غير الممكن مع تنامي مبدأ عدم اليقين أن يكون النجاح مطلقا أو الفشل كذلك.

في الأسطر الأخيرة، سأعترف أنني لا أمتلك المعرفة الكافية أو النبوءة لأقيم قرار القائمة المشتركة ونتائجه المحتملة، ولكنني أجزم أنه قد يكون قرارا فيه من الصواب ما يكفي ليحقق نتائج مهمة تنعكس على حياة فلسطينيي الداخل المحتل ايجابا، وتصب في مصلحة القضية الفلسطينية عموما اذا ما توافرت الشروط التالية. وأجزم أيضا أنه قد يكون قرار كارثي سيقضي على الوطنية الفلسطينية في الداخل المحتل، وسيسقط أول خطوط الدفاع عن القضية الفلسطينية اذا ما توافرت الشروط التالية. وأكاد أجزم أيضا أن هناك ظروف موضوعية تتعارض مع بعض هذه الشروط أو تلك وأخرى تتفق معها، وأجزم أيضا أن هناك أكثر من طرف يؤثر في هذه الظروف. أما تحديد هذه الشروط أو تلك والاطراف وتأثيرها، فهي مهمة الجميع، القادة والسياسيين الفلسطيين في القائمة المشتركة وخارجها، ومهمة من يريد أن يقيم هذا القرار "الجريء" من مثقفين ونخب وأكاديميين وكل الغيورين من أبناء شعبنا. ومهمتنا جميعا أن نبذل أيضا كل جهد ممكن لنوفر ونعزز شروط تحقيق هذه القرارات لأهدافها المأمولة التي تصب في مصلحتنا كشعب واحد.

