مقتل محمد طبراني بإطلاق نار في عكا

وطن: قُتل الشاب محمود طبراني (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، مساء اليوم الاثنين، ليصل عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 68 قتيلا.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج الأولي لشاب تعرض للإصابة بأعيرة نارية.

وأضافت أنها تعمل على نقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، كما وصفت إصابته بـ"الحرجة".

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا أنها عملت على إنعاش المصاب، وأن المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاة المصاب متأثرًا بجراحه.

(عرب48)