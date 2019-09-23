عقب اجتماع لهم.. ريفلين يدفع بحكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس

وطن: يدفع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين بجهود تشكيل حكومة وحدة بين زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وخصمه زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس.

والتقى ريفلين الاثنين بنتنياهو وغانتس، وذلك بالتزامن مع تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزبين، تفيد بأن إمكانية التناوب على منصب رئاسة الحكومة، تبقى قائمة.

وقال ريفلين في أعقاب الاجتماع الذي غادره بعد ساعة لإعطاء غانتس ونتنياهو فرصة الحوار المباشر: "لقد اتخذنا خطوة مهمة الليلة، والتحدي الأول الآن هو بناء قناة حوار مباشر وثقة بين الطرفين". بحسب موقع عرب48.

ويصدر ريفلين قراره النهائي بشأن تشكيل الحكومة الأربعاء، وإذا فشل المكلف الأول المنوط به تشكيل حكومة بالمهمة، حتى مهلة قدرها أربعة أسابيع تنتهي في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فسيتعين على ريفلين تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.