اصابة شابين خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف

رام الله- وطن: أصيب شابين على الاقل خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف شرق نابلس، بعد اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الشرقية بنابلس، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفق وسائل اعلام عبرية فإن الوزير بحكومة الاحتلال رافي بيرتس ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان اقتحموا قبر يوسف شرق مدينة نابلس برفقة المستوطنين، تحت حراسة عسكرية مشددة، فيما اصيب شابيْن بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

ووصلت حافلات المستوطنين الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل، واستمر تواجدهم حتى ساعات الفجر، فيما سمع صوت انفجارات لقنابل الصوت طيلة فترة تواجدهم. وفق مصادر محلية، وشهد حي الضاحية القريب مواجهات ايضا.