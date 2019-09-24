البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم جمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني تبرعا نقديا لصالح جمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتها على تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.

وزار الجمعية وفد من البنك الإسلامي الفلسطيني ضم كلا من بشار الشريف مدير فرع المنتزه وروند المصري مدير فرع نابلس وكان في استقبالهم رئيسة الهيئة الادارية للجمعية دينا الجوهري وأمين الصندوق الحاج عبد الله الحجاوي ونائبة الرئيس سهى جردانه والطاقم العامل في الجمعية.

وتم خلال الزيارة التأكيد على متانة العلاقة التي تجمع بين المؤسستين وبحث سبل تطوير عمل الجمعية للإرتقاء بالخدمات التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير حياة سهلة وكريمة لهم.

ويخصص البنك جزءا كبيرا من موازنة برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم القطاع الصحي بشكل عام و ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، ويسعى البنك من خلال مساهماته المختلفة لإحداث اثر ايجابي ومستدام على الفئات المستفيدة لتحقيق التنمية في المجتمع.