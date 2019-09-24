143 أسيراً في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، أن 140 أسيراً في سجون الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة.

كما، يواصل ثلاثة أسرى معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري وهم :

- الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 73 يوماً.

- الأسير إسماعيل أحمد علي خلف (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 63 يوماً.

- الأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 56 يوماً.