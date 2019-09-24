للمرة الثانية.. الاحتلال يستعدّ لهدم منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري

وطن: ذكرت القناة "السابعة" العبرية صباح الثلاثاء أن جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الأسير إسلام ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري للمرة الثانية وذلك بعد إعادة بنائه.

وقالت القناة إن معلومات وصلت الجيش بإعادة تشييد البيت بعد هدمه بعدة أشهر، حيث يعتزم الجيش هدم المنزل للمرة الثانية خلال الشهر القادم.

يأتي ذلك بعد إدانة الأسير أبو حميد بقتل أحد جنود وحدة المستعربين "دوفدفان" بإلقاء لوح من الرخام على رأسه داخل مخيم الأمعري العام الماضي.

يذكر أن الاحتلال قام بهدم المنزل السابق قبل تسعة أشهر.