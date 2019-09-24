الاحتلال بثبّت "الإداري" للأسير المريض بالسرطان عبد الرحمن مرعي

رام الله- وطن: ثبتت محكمة الاحتلال، الاعتقال الإداري للأسير المريض عبد الرحمن مرعي (29 عاما).

وقال مكتب "إعلام الأسرى" إن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت أمراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض بالسرطان عبد الرحمن مرعي لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مرعي في الثاني من سبتمبر الحالي أثناء مروره على معبر الكرامة، وهو من مواليد وسكان الأردن ويعاني من مرض السرطان في الدماغ ويحتاج إلى رعاية طبية حثيثة.