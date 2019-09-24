الاسيرة هبة اللبدي ممنوعة من الزيارة وخلال 72 ساعة ستحول "للإداري" وعائلتها تناشد عبر "وطن"

رام الله- وطن: تواصل سلطات الاحتلال حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي (32 عاما)، والمحتجزة في معتقل "بيتاح تكفا" والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية (من طولكرم) من الزيارة.

هبة اللبدي كانت في زيارة للضفة الغربية، لحضور حفل زفاف قريبتها، عندما اعتقلها الاحتلال بتاريخ 20/8/2019 على معبر الكرامة، بحسب شقيقها حاتم اللبدي.

ويتحدث حاتم لوطن، "35 يوما وهبة في معتقل بيتاح تكفا، حيث تعرضت للتحقيق القاسي لساعات طويلة، وتم حرمانها من حقوقها في زيارة المحامي أو الأهل، و عندما عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقها، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتحويلها إلى الاعتقال الاداري خلال 72ساعة، وهي تقبع في سجن "الدامون" الآن".

وناشد اللبدي المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن شقيقته هبة، وعدم تحويلها للإداري، لأنه لا توجد أي لائحة اتهام بحقها، والسماح للعائلة بزيارتها.