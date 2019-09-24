"الحرية لفلسطين الحبيبة".. جماهير الرجاء البيضاوي تزلزل المدرجات

وطن: "الرجاوي صوت الشعوب المقهورة، وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم.. الحبيبة فلسطين".. يضع عبارات من أغنية "رجاوي فلسطيني" التي أنشدها عشرات الآلاف من جماهير الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة فريقهم ضد ضيفه فريق هلال القدس الفلسطيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، خطفت هذه الجماهير الأضواء من فوز فريقها الصعب على الفريق الفلسطيني بهدف نظيف سجله محسن متولي (11 من ركلة جزاء).

وزلزلت الجماهير مدرجات الملعب تعبيرا عن تضامنها وحبها لفلسطين وشعبها، وحرصت على إكرام وفادة فريق "هلال القدس"، وهذا ما ظهر في الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل.