رئيس جامعة القدس وممثل برنامج UNDP يبحثان سبل التعاون المشترك

القدس- وطن: بحث رئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابوكشك، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) في فلسطين إيفون هيلي، في أولى زياراتها للمؤسسات الفلسطينية منذ توليها منصبها الجديد، سبل تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين بما يساهم في تطوير التعليم العالي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم، في مكتب رئيس الجامعة في الحرم الرئيس بحضور نواب رئيس الجامعة، ومديرة المشروع المهندسة رانيا النوباني في (UNDP) مع محللي البرامج معتز دوابشة والسيدة مي دغش، ومهندس الموقع زياد عقل.

وينفذ برنامج الامم المتحدة الانمائي في جامعة القدس مشروع بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 3 مليون دولار لدعم وتأهيل دوائر كلية العلوم والتكنولوجيا، بما يشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية لمختبرات دائرة الكيمياء، والفيزياء، والعلوم الحياتية، والتصنيع الغذائي، وعلم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل المشروع الذي يستهدف ما يقارب 7500 طالب على تأهيل وترميم مختبرات الحاسوب المركزية في كلية الطب وتوريد مواد مخبرية ذات جودة عالية لمختبرات الجامعة وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات نظم المعلومات في الجامعة، وسيستمر هذا المشروع لمدة 36 شهرا.

واثنى ابوكشك على الخدمات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي لجامعة القدس من خلال المشاريع التي يتم دعمها وتطويرها لخدمة الطلبة، كالمختبرات التكنولوجية والعلوم والتصنيع الغذائي بالاضافة الى دعم مشاريع انمائية في مدينة القدس والبلدة القديمة كالمبنى المملوكي في خان تنكز الذي يضم حمام العين وحمام الشفاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقدم أبوكشك نبذة تعريفية حول جامعة القدس وكلياتها وبرامجها الشاملة لجميع متطلبات المجتمع، والانجازات العلمية والمجتمعية النوعية التي تحققها على جميع الأصعدة. متحدثا عن اتفاقيات التعاون البحثية والأكاديمية والمشاريع العلمية المتنوعة التي أبرمتها الجامعة مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الإقليمي والدولي.

مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تعمل على مواكبة العصر والتطوير الدائم من أجل الحصول على مخرجات متميزة تخدم المجتمع وتنمي الاقتصاد الوطني من خلال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل مؤكداً على أهمية التشبيك مع برنامج الأمم المتحدة بتطوير التعليم واكتساب خبرات جديدة.

بدورها، أشادت هيلي بالتقدم العلمي الذي تحظى به جامعة القدس، مشيره الى أنه خلال هذه الزيارة، ستشاهد عملية ترميم وتطوير المختبرات على ارض الواقع وتتعرف ايضا على الجامعة واحتياجاتها، مؤكدة على تطلعها الدائم لتعزيز العلاقات بين جامعة القدس و (UNDP)، مشددة على أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها ببرامج تعاونية مشتركة.

ويشار أن الجامعة تعمل على تطوير المرافق والمختبرات بشكل دائم من أجل خدمة طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، وكذلك تتمتع الجامعة بشبكة علاقات واسعة مع عدة مؤسسات ودول والتي وقعت معها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك على المستويين الأكاديمي والطلابي وتقديم الخدمات.