انطلاق أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس

وطن: افتتحت، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى جانب رؤساء دول وحكومات العالم.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة فلسطين أمام اجتماعات الجمعية العامة يوم الخميس 26 الجاري.

وافتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعمال الجمعية العامة الأممية، مشيرا إلى دائرة واسعة من النزاعات والخلافات في العالم، وقال: "في ظل احتمال تسبب أي إساءة صغيرة في التقدير إلى اندلاع مواجهة كبرى، يجب علينا أن نفعل كل شيء ممكن لتحقيق الالتزام بالعقلانية وضبط النفس".