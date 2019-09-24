البراك يبحث سبل التعاون مع ممثل هولندا لدى فلسطين والقنصل السويدي في القدس

وطن: بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، والقنصل السويدي العام في القدس جيسكا اولوسون.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك لممثل هولندا والقنصل السويدي في مكتبه بمقر الهيئة برام الله، في لقاءين منفصلين، يوم الثلاثاء 24 أيلول 2019.

وقال المستشار براك إن هيئة مكافحة الفساد تتبنى سياسة الإنفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المحلي بما فيها المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وهو ما أنتج توقيع الهيئة لعدد كبير من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد على أن الهيئة تتبع نهجا واضحا وأصيلا لتعزيز مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، للوصول لدولة فلسطينية مؤسساتية خالية من الفساد تقوم على أساس العدل والديمقراطية.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاءين آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على التحضير والإعداد لمؤتمر دولي بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، بالإضافة الى توجهات الهيئة في انجاز الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وتأسيس الاكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد، موضحا بأن الهيئة تعمل على ثلاثة جوانب مختلفة، وهي الجانب القانوني لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، والجانب التوعوي التثقيفي، والجانب الوقائي لمنع وقوع الفساد.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع الهيئات والمؤسسات الهولندية والسويدية العاملة في مجال مكافحة الفساد، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.

بدوره أشاد ممثل مملكة هولندا كيس فان بار بعمل الهيئة وكادرها والإنجازات التي تمكنت من تحقيقها، مؤكدا على إستعداده التام للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات، مشددا على أنه سيعمل على تعزيز علاقة الهيئة بمؤسسات مكافحة الفساد في هولندا، وأبدى إستعداده للمساهمة في توفير دورات تدريبية وورش عمل لموظفي الهيئة، لتطوير الكادر البشري في الهيئة بما يمكنهم من خدمة الشعب الفلسطيني على أعلى المستويات.

من جانبها عبرت قنصل السويد حيسكا اولوسون عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة بانها سوف تبحث سبل تعزيز التعاون مع الهيئة، ليكون لهم دور أكبر في المستقبل بدعم الهيئة والمشاركة في أنشطتها المختلفة.