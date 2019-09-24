الاحتلال يفرج عن خويص وحلواني بشرط الإبعاد

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال أفرج عن المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري والحضور للتحقيق مجددًا في ذات اليوم.

واعتقل الاحتلال خويص وحلواني قبل ساعات من أمام باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك بعد تسليمهما أمس الاثنين بلاغين بعد احتجازهما على إحدى بوابات المسجد الأقصى، لمراجعة مخابراتها في أحد مراكز الاحتلال بمدينة القدس المحتلة.