ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى لصراع مع دول أخرى، لكنها ستدافع عن مصالحها، مؤكداً أن أميركا مستعدة للصداقة مع كل الأطراف التي تسعى إلى السلام والاحترام.

موقف الرئيس الأميركي جاء في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حيث اعتبر أن الجيش الأميركي هو من أقوى الجيوش في العالم، آملاً ألا يضطر هذ الجيش إلى استخدام هذه القوة.

كما اعتبر أن القوة الأميركية لا نظير لها، متوقعاً من الشركاء أن يدفعوا العبء الإقتصادي.

وإذ أكد أن أميركا أصبحت المنتج الأول للنفط والغاز في العالم، شدد ترامب قائلاً "نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم"، في إشارة إلى السعودية ودول أخرى من دون أن يسميها.

كما طالب أوروبا بدفع المزيد من الأموال لمصلحة أوكرانيا كما أكد "نريد شركاء وليس خصوماً ولذلك بدأنا بعمل دبلوماسي جريء في شبه الجزيرة الكورية".

وإذ اعتبر أن المستقبل لا ينتمي إلى من يؤيد العولمة، أشار إلى دول مستقلة تحترم جيرانها ولا تتدخل في شؤونهم.

الرئيس الأميركي تناول الهجوم على منشأتي النفط لشركة أرامكو في السعودية، واعتبر أن إيران هاجمت المنشآت لكي تهرب من العقوبات المفروضة عليها.

ورأى ترامب أن هناك اعتراف متزايد في الشرق الأوسط بوجود نقاط مشتركة مع "إسرائيل" في مواجهة التهديد الإيراني، مشدداً أنه حان الوقت لقادة إيران بالتقدم نحو الأمام والتوقف عن تهديد الدول الأخرى.

وأكد أن بلاده مستعدة للصداقة مع كل الأطراف التي تسعى إلى السلام والاحترام، مشدداً "نريد شركاء وليس خصوماً ولذلك بدأنا بعمل دبلوماسي جريء في شبه الجزيرة الكورية".

وإذ شدد أن هدف أميركا ليس الاستمرار في حروب لا تنتهي، لفت إلى أن بلاده تسعى لمستقبل مزدهر في أفغانستان.

ورأى أن حركة طالبان اختارت الاستمرار في اعتداءاتها في أفغانستان.

كما أكد أن أميركا مستعدة لتوقيع اتفاق تجاري مع بريطانيا يصب في مصلحة البلدين.

الرئيس الأميركي قال إن الصين اعتمدت أسراراً تجارية واتبعت نموذجاً يقوم على الدعم والتلاعب بسعر الصرف ونهب حقوق الملكية الفكرية. وبرر أنه لمواجهة ممارسات الصين غير العادلة قررت واشنطن فرض رسوم جمركية عليها ما أدى إلى حصول خزانتنا على المليارات. إلا أنه أكد استعداد بلاده للعمل مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق ولكن غير سيئ.