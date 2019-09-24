الاحتلال يمنع زوجة الاسير مروان البرغوثي من زيارته رغم حصولها على تصريح بذلك

وطن: قالت زوجة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن مدى الحياة، إن المخابرات الاسرائيلية منعتها من زيارة زوجها، رغم حصولها على تصريح خاص عن طريق الصليب الاحمر الدولي.

ولم تر المحامية فدوى البرغوثي زوجها منذ أكثر من عامين، وكانت آخر مرة زارته فيها في 2017، حين كان المعتقلون الفلسطينيين يخوضون إضرابا عن الطعام، واتهم البرغوثي حينها بالوقوف خلف هذا الاضراب الذي استمر 42 يوما.

وقالت فدوى لوكالة فرانس برس أن الصليب الاحمر أبلغها الخميس بالحصول على تصريح لزيارة زوجها، وانه بامكانها الزيارة يوم الاثنين.

وأضافت " يوم الزيارة مررت عن الحواجز الاسرائيلية، ولم يسألني أحد، غير انني حينما وصلت سجن هداريم حيث يعتقل زوجي، ابلغتني مجندة اسرائيلية انني ممنوعة من الزيارة بأمر من مخابرات السجون".