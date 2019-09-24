لماذا وكيف نشأت العلمانية في أوروبا ؟!

بقلم: عبدالله أبو شرخ



لماذا نشأت العلمانية في أوروبا ؟؟؟ هل اجتمع الفلاسفة وقالوا " هيا نصنع علمانية " ؟؟؟ الأمر ليس كذلك أبداً، وأعترف بأن الكتابة في هذا الموضوع تشبه السير في حقل ألغام، ذلك أن العقل العربي معجون بالعاطفة وغير منطقي .. يؤمن بالشعوذة والخرافات والتنجيم بينما العقل العلمي يؤمن بالأسباب المنطقية والعلمية !

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منذ نشأت أو ولدت أول جماعات بشرية تسير على قدمين، حيث يقدر ذلك الزمن ب 4.5 مليون سنة ( عمر الإنسان على الكوكب ) .. منذ ذلك الحين امتلك إنسان القدمين قدرة مدهشة على التفكير والتخيل .. فأذهله غياب الشمس وشروقها وبالتالي حدوث الليل والنهار .. أذهله ضوء القمر وتعاقب الأهلّة .. صعقته الظواهر الخارقة للمألوف والعادة، مثل خسوف القمر وكسوف الشمس .. اذهلته الصواعق وقدرتها على الحرق .. أذهلته الزلازل والبراكين والأعاصير ... فكانت التجمعات البشرية الأولى تدفع ثمناً باهظاً لغضب الطبيعة وبحث الإنسان عن أسباب تلك الظواهر، ولما كان التفكير العلمي غير وارد فقد أحال الإنسان تلك الظواهر إلى قوى غيبية ومن هنا نشأت الخرافات.

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إلا أن عقل الإنسان المذهل والخلاق لم يسلم بواقع أن الشمس تشرق وتغرب ويحدث الليل والنهار، فقد تساءل ( أين تذهب الشمس بعد غيابها ؟؟؟ ولماذا تغيب أصلا ؟؟؟ وهل الأصل هو الظلام أم النور ؟؟؟ )

الحضارات القديمة وبالذات في بلاد ما بين النهرين، قدمت معتقدات وأديان وآلهة متنوعة للاستعانة بها على فهم ما يحدث في الطبيعة، فكان السومريون والآشوريون والأكاديون والزرادشتيون والمجوس وفي مصر الحضارة الفرعونية !

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لكن الإنسان لم تذهله ظواهر الطبيعة الفتاكة فقط، بل أذهله وروعه الخوف الغريزي من الموت، فتساءل ( ما هو الموت ؟؟! ) فنشأ مفهوم " الروح " الميتافيزيقي التي تغادر الجسد كتفسير للموت، أما الأحلام ومشاهدة الموتى وحديثهم أثناءها وكأنهم أحياء يرزقون، فقد أنشأ مفهوم حياة أخرى بعد الموت، وأول من فكر بالحياة الأخرى بعد الموت هم الفراعنة، وبالتالي نشأ مفهوم تحنيط الجثث وبناء المقابر والأهرامات استعداداً للحياة القادمة بعد الموت !

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المهم أن الأديان كانت لها هيمنة وسطوة على عقول القدماء، فكان كهنة النار يسهرون على عدم انطفاء الشعلة المقدسة وكان كهنة فرعون يقذفون بفتاة جميلة لتغرق في النيل على اعتقاد منهم أن روحها والتضحية بها سيطفيء غضب الرب ويأتي الفيضان ويزول الجفاف !

لهذا لم يكف رجال الدين عبر كل العصور عن تقديم رؤاهم حول ظواهر الطبيعة والتساؤلات الوجودية الكبرى حول أصل الكون وشكل الأرض وطبيعة الموت وإلخ.

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كان العرب في ظل حضارة التنوير والنهضة العباسية ( عصر المأمون ) هم أول من تحدى المسلمات القديمة عندما زلزل ابن الهيثم بعبقريته النادرة مفهوم الرؤية في العين، فقد كانت الاعتقادات الموروثة من اليونان تقول أن العين ترسل شعاعا إلى الجسم فتراه، ولكن ابن الهيثم قال مستنكراً ( لو كان الأمر كذلك لأمكن رؤية الأشياء في الظلام .. لابد أن العكس هو ما يحدث ) !!!

واحترما لمبدأ النزاهة والصدق، فإن علماء الدولة العباسية قد أسهموا بصورة كبيرة في زعزعة مسلمات الإغريق ( اليونان ) والفرس والهنود، فكان البيروني هو أول من رسم خارطة للعالم القديم وكان عمر الخيام هو أول من اكتشف انتظام دوران الأفلاك ووضع تقويما سنوياً، وكان الكيميائي بن حيان هو أول من تنبأ بقوة التفاعلات الكيميائية فكتب ذات مرة يقول ( إن في المادة لطاقة قادرةٌ على أن تقلب بغداد عاليها سافلها ) وكأنه كان يتحدث عن الطاقة النووية!

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لكن الحضارة العربية العباسية لم تستمر لأسباب لا مجال للحديث عنها في هذا السياق بل تحتاج مقالا منفصلا .. المهم أن الغرب في عصر النهضة لم يبدأ من الصفر كما يحلو للبعض التوهم .. لحد نظرية الأعداد Number Theory التي تدرس إلى الآن في جميع جامعات العالم هي من تأليف وابتكار العالم العربي ثابت بن قرة الذي برهن 11 نظرية من أصل 12 !!!

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مع عصر النهضة الأوروبي نشطت حركة الترجمة ونهب المخطوطات العربية والإسلامية، وأمكن لعالم مثل كوبرنيكوس أن يضع تصوره للنظام الشمسي ودوران الأرض حول نفسها لكي يتم تفسير الليل والنهار لأول مرة في القرن الخامس عشر .. كانت الكنيسة تؤكد اعتقادها بأن الليل والنهار مجرد معجزات إلهية .. بدأت حلقات النقاش السرية بين المثقفين في أوروبا وبدأ تداول كتاب كوبرنيكوس عن كروية الأرض ومركزية الشمس .. في القرن السادس عشر جاء جاليليو وأكد نظريات كوبرنيكوس ثم انطلق العقل البشري لكي يجوب البحار ويصل كولومبوس إلى العالم الجديد وتسمى كولومبيا تخليدا لكولومبوس .. توالت الفتوحات العلمية باكتشاف الكهرباء في القرن السابع عشر وبالتالي أمكن فهم ظاهرتي البرق والرعد كتفريغ كهربي وليست قوى غيبية ميتافيزيقية، ثم مع مجيء لويس باستير تم اكتشاف الأحياء الدقيقة في القرن الثامن عشر وبالتالي تم اكتشاف البكتيريا والجراثيم ثم ابتكار المضادات الحيوية وحدوث ثورة هائلة في علوم الطب، ولم يعد المرض أرواحاً شريرة تتلبس جسم الإنسان !

خلال الرحلة من بدايات النهضة الأوروبية في القرن 15 ثم 16 و 17 و 18 .. لم تتخلى الكنيسة الأوروبية عن مكانتها مجانا، ولكن بالتدريج، ومع استمرار التنكيل بالعلماء،| مع كل اكتشاف وكل اختراع وكل ابتكار كانت معتقدات الكنيسة تتراجع ويزيد الإيمان بالعلوم وقدرات العقل البشري !

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إن ما تفعله الحركات الدينية في واقعنا الإسلامي هو نقل المعركة من الأرض إلى السماء حيث يترك الخلاف في الأرض وما يخص الحياة وحقوق الناس ومعاشها لصالح خلاف وهمي في السماء يستفيد منه الطغاة والمتبرقعون بالدين .. خلاف الناس في الأرض في أمور الدنيا وليس في السماء والحياة الآخرة ! من هنا بالضبط نشأ المفهوم العلمانية secularism بمعنى " الدنيوية "، لكن ضمناً أصبحت الكنيسة بعد الفتوحات العلمية الهائلة على هامش المجتمع، وتحولت المعتقدات من شأن عام يخص الدولة إلى شأن خاص للأفراد لا يجوز فرضه على الآخرين، وتطور لاحقاً مفهوم فصل الدين عن الدولة، ولو أمكن تلخيص مفهوم العلمانية لقلنا أنها حرية المعتقد وليست حرية العبادة كما يروج البعض، فحرية العبادة مكفولة في المجتمعات الدينية لكن باتجاه واحد للمتدينين، أما في المجتمعات العلمانية فالمكفول هو حرية المعتقد في جميع الاتجاهات ولكل المواطنين دون تمييز .. حرية عبادة وحرية عدم عبادة !