الحكم المحلي تقرر ترفيع خمسة مجالس قروية إلى بلديات وبلديتين الى تصنيف (ب)

وطن: قررت وزارة الحكم لمحلي، اليوم الثلاثاء، ترفيع خمسة مجالس قروية إلى بلديات وبلديتين الى تصنيف (ب).

وسلم وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم ،بالنيابة عن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، قرارات ترفيع خمسة مجالس قروية إلى بلديات وبلديتين الى تصنيف (ب)، وهي: (صرة وبيت فوريك في محافظة نابلس، والمزرعة القبلية، وبيت عور التحتا في محافظة رام الله والبيرة، وبيت أولا، وعرب الرماضين في محافظة الخليل، والزعيم في محافظة القدس).

وبارك غنيم باسم القيادة والحكومة ووزير الحكم المحلي لتلك المجالس ومواطنيها، قرارات الترفيع، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهود في إطار الارتقاء بعملها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزارة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية للبناء والتطوير والمراكمة على ما تم انجازه سابقا.

وتابع: إن هذا القرار جاء ضمن سياسة الوزارة مواكبة التطور العمراني وتطور أداء الهيئات المحلية وبعد استكمال تلك المجالس الشروط والمعايير الواجبة للترفيع وبعد دراسة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل لجنة مختصة في الوزارة.

وأشار غنيم إلى أهمية هذه القرارات في دعم جهود المجالس البلدية في سعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه الترفيعات تضعها تحت مسؤوليات وتحديات أوسع وأصعب.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكافة الهيئات المحلية وتعمل على تلبية احتياجاتها ضمن الامكانات المتاحة، وأن كافة الطواقم في الوزارة والمديريات تقوم وبالتنسيق مع الهيئات المحلية على متابعة كافة القضايا والاحتياجات وتحديد الأولويات، متمنياً النجاح للمجالس القروية الأخرى ترفيعها إلى مجالس بلدية.