انطلاق المجموعة التنسيقية لحماية الطفولة في مدينة القدس

القدس- وطن: انطلقت أعمال المجموعة التنسيقة لحماية الطفولة في منطقة القدس وذلك باللقاء الذي عُقد في المدينة وشارك فيه عددٌ من ممثلي المؤسسات العاملة في قطاع حماية الطفولة في خمسة مناطق في القدس وهي: العيسوية وجبل المكبر وسلوان والبلدة القديمة ومخيم شعفاط. وعُقِد اللقاء بقيادة تنسيقية من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبدعمٍ من منظمة اليونيسف.

وتتكون اللجنة التنسيقية في الوقت الحالي من خمسة مؤسسات رئيسية تقدم خدمات متنوعة للأطفال بدعم من منظمة اليونيسف في المناطق المذكورة أعلاه.



وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين أعضاء المجموعة، بحيث يتم توفير أفضل الخدمات وأجودها للأطفال وتيسير عملية التحويل فيما بينها بما يضمن تلقّي الأطفال للخدمات التي يحتاجونها.



وتعمل المؤسسات الشريكة على دراسة احتياجاتها كمجموعة تنسيقية وتنفيذ سلسلة من ورشات العمل للخروج ببروتوكول داخلي لإدارة المجموعة من خلال رسم إطار واضح يشمل أنظمة وقوانين لتسهيل التعامل ما بين المؤسسات الشريكة والأخرى التي ستنضم إلى اللجنة مستقبلا. بالإضافة إلى نظام تحويلٍ للحالات خاص باحتياجات الأطفال والسعي إلى تطوير خطة عمل مشتركة.



و من الجدير ذكره أن مؤسّسة الرؤيا الفلسطينية تنفذ مشروع "شبابنا قدها" بدعم من منظمة اليونيسف، حيث يهدف المشروع في جوهره إلى تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات القاعدية لرفع وعي الأطفال والأهالي حول مواضيع حماية الطفولة وحقوق الأطفال، والتي تتضمن الأمان الرقمي وطرق التعامل مع الاعتقال والتوقيف، والتربية الإيجابية. ويستهدف المشروع 550 طفلاً و 250 فرداً من أهالي هؤلاء الأطفال في المناطق المذكورة أعلاه.