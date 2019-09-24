الاحتلال يؤجل جلسة محاكمة الأكاديمية وداد البرغوثي للشهر المقبل

وطن: أجلت محكمة الاحتلال في معتقل عوفر جلسة محاكمة الأكاديمية الدكتورة وداد البرغوثي إلى 29/10/2019.

وكان الاحتلال أفرج الأسبوع الماضي، عن المحاضرة في جامعة بيرزيت د. وداد البرغوثي بشروط، وذلك بعد دفع عائلتها كفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل وبشرط الإقامة الجبرية في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفقا لاتفاقية أوسلو حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها، كما منعت من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الاحتلال اعتقل البرغوثي في الأول من الشهر الجاري بعد مداهمة منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، وذلك بعد أيام من اعتقال نجليها قسام وكرمل اللذين ما زالا قيد التحقيق.