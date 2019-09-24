ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة في جنين

وطن: أعلنت الضابطة الجمركية ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية لعدم قانونيتها، ولضررها على صحة المواطنين، وذلك في محافظة جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية أن الجهاز في محافظة جنين تمكن مساء الثلاثاء من ضبط الكميات بناءً على معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية استمرت عدة أيام، أفادت بوجود الكميات داخل أحد المنازل بالمحافظة.

وذكر أنه بناءً عليه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتوجه قوة من الجهاز والإخوة في جهة الاختصاص من مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني إلى المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.