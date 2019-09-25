اعتقالات ومداهمات واسعة لمناطق في الضفة

رام الله- وطن: اعلنت سلطات الاحتلال اعتقال قواتها 7 مواطنين من الضفة، فجر اليوم الاربعاء.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل المواطن طارق محمد موسى الطميزي في بلدة إذنا غربي الخليل.

كما اعتقلت الطفلين عبد الرحمن إياد داوود (16 عاماً)، وجبريل أحمد جبريل (16 عاماً) قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية. واندلعت مواجهات شديدة في بلدة عزون شرق قلقيلية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، كما جرى اقتحام مدرستيْن في البلدة.

واقتحمت دوريات الاحتلال مدينة نابلس وبلدات روجيب وكفر قليل وشارع عمان ورأس العين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

يتبع..