الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس ويقتحم منزل المحافظ

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات منزل الوزير الهدمي فجر اليوم، وصادرت هواتفه واقتادته إلى مركز تحقيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام منزل محافظ القدس، عدنان غيث في حي سلوان، للمرة الثانية صباح اليوم، وقامت بتسليمه هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وفي بيان وصل وطن نسخة منه، قال المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، على لسان رئيسه منير الجاغوب إن اعتقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ القدس العاصمة في سلون هو ضمن مخطط طويل لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها.

يذكر أن الهدمي تعرض للاعتقال أواخر يونيو السابق، وتم احتجازه من قبل مخابرات الاحتلال لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

يتبع...