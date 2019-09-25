الكشف عن 3 مدن لاستضافة نهائي أبطال أوروبا حتى 2023

وطن: وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سان بطرسبرغ وميونيخ ولندن لاستضافة نهائيات دوري أبطال أوروبا من عام 2021 إلى عام 2023.

ومن المقرر أن تقام النهائيات الأوروبية في ملاعب زينيت سان بطرسبرغ في رسويا وبايرن ميونيخ في ألمانيا وملعب المنتخب الوطني الإنجليزي في لندن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ملعب زينيت سان بطرسبرغ بروسيا سيستضيف نهائي نسخة عام 2021.

بينما حدد ملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن مينوخ لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، واستاد ويمبلي في لندن لنسخة 2023

كما منحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نهائي دوري أوروبا 2021 لإسبانيا، على ملعب رامون سانشيز بيزجوان بإشبيلية.

ستقام بطولة كأس السوبر 2021 -التي تلعب بين الفائزين في دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا لذلك العام- في الملعب الوطني لأيرلندا الشمالية في بلفاست.