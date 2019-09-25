مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا رسميا مع ترامب تمهيداً لعزله

وطن: يبدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله. هذا ما اعلنته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الليلة الماضية، قائلة إن تصرفات ترامب تظهر أنه خان منصب الرئيس والأمن القومي وسلامة الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير أفادتْ بأن ترامب طلب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني.

وقال بايدن إن "عزل ترامب سيكون مأساة"، وأضاف "ولكنها مأساة من صنعه". وبايدن، نائب الرئيس السابق، هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويلقى التحقيق في إمكانية عزل ترامب دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث أنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضوا من بين 235 عضوا.