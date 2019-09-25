نتائج الانتخابات النهائية: حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو يرتفع إلى 32 مقعدا

وطن: أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، تعديلا لنتائج الانتخابات، والتي بموجبها ارتفع حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، الى 32 مقعدًا بدلًا من 31، وذلك على حساب حزب "يهدوت هتوراة" الذي انخفض عدد مقاعده، ليحصل على 7 مقاعد فقط.

ويأتي هذا التحديث وفقًا لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة، فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة.

وذكرت لجنة الانتخابات انها وجدت أدلة حول حالات تزوير حصلت في عدة مركز اقتراع، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تماماً وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.

الجدير بالذكر، أن هيئة البث العبرية "كان" نقلت، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين في طاقم المفاوضات من قبل حزب "الليكود" ان زعيم تحالف "ازرق ابيض"، بيني غانتس لا يرفض الجلوس بحكومة تحت رئاسة نتنياهو في إطار التناوب. وقالت "كان" إن غانتس نفى ذلك.