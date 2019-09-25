الاحتلال ينقل 4 أسرى مضربين ضد اجهزة التشويش الى عزل "سلمون"

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ادارة سجون الاحتلال قامت قبل ايام بنقل أربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد أجهزة التشويش، من سجن "ريمون" الى عزل سجن "سلمون" الجنائي، واحتجازهم بظروف قاسية وصعبة.

ولفتت الهيئة، أن الأسرى هم كل من الأسير محمد رياض ابو تايه، وساجد ابو غلوس ونسيم حمادة واسماعيل حجازي من القدس والاسير حمزة متروك من مدينة طولكرم.

وقالت، أن أكثر من 100 أسير يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 15 يوما، احتجاجا على مواصلة ادارة السجون تثبيت أجهزة التشويش في السجون ورفع درجات ترددها الى مستويات عالية وقاتلة.