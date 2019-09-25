الاحتلال يهدم خيمة التضامن ضد الاستيطان في السواحرة شرق القدس

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خيمة التضامن التي نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس ونشطاء ضد الجدار والاستيطان، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأخلت المواطنين المتواجدين داخل الخيمة، قبل أن يقوموا بهدمها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الأسبوع الماضي بهدم الخيمة.

يشار إلى أن مستوطنين قاموا في الخامس عشر من أيلول الجاري بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الجبل المذكور، بغرض إقامة وحدات استيطانية.