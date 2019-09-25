جرافات الاحتلال تهدم منزلين في مدينة شفاعمرو بالداخل المحتل

وطن: هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال منزلي د. مصطفى نمارنة وماجد نمارنة في مدينة شفاعمرو بالداخل المحتل، صباح اليوم الأربعاء.

وحضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى شفاعمرو لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه السلطات عمليتي الهدم، ما أدى إلى وقوع مناوشات بين الطرفين.

وبحسب موقع (عرب 48)، قامت الشرطة باستدعاء عضو بلدية شفاعمرو السابق والناشط، مراد حداد، للتحقيق في أعقاب عملية الهدم.

وأبرق عضو بلدية شفاعمرو، نزار بشناق، رسالة عاجلة إلى رئيس البلدية من أجل عقد جلسة طارئة في أعقاب تواصل عمليات الهدم في المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن هناك خشية من قيام الجرافات بهدم منازل أخرى في المدينة، بحجة البناء غير المرخص.