فيديو وصور| مداهمة منزل الشاب سامر العرابيد والذي جرى اعتقاله صباحاً

رام الله- وطن : اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، قبل قليل وسط تعزيزات عسكرية، حيث تمركزت لأكثر من ساعتين في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.

وذكر مراسل وكالة وطن، بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل الشاب المعتقل ومنذ صباح اليوم سامر العرابيد والذي يقطن في عمارة (الجمال) في حين بطن الهوى.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال العرابيد صباخاً من مكان عمله، ومن ثم عاودت 20 عسكرية إسرائيلية لمداهمة وتفتيش منزله، بعد أن قامت بتفجير بوابته الرئيسية.

كما أطلقت قوات الاحتلال وابل من غاز مسيل الدموع على الشبان المتواجدين في المنطقة.

هذا وقد تمكن عناصر من الدفاع المدني من إخماد حريق نشب نتيجة القاء جيش الإحتلال قنابل الغاز على المواطنين.