الشرطة تحتجز 30 مركبة خاصة تقوم على نقل ركاب مقابل أجر في الخليل

رام الله- وطن: قامت الشرطة، اليوم الاربعاء، بحجز 30 مركبة خاصة كانت تقوم على نقل ركاب مقابل اجر مادي في الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمرارا للجهود المبذولة في الحد من ظاهرة المركبات الخاصة التي تقوم على نقل ركاب مقابل اجر نظراً لعدم قانونية هذه المركبات في نقل الركاب، قامت شرطة المرور بحجز 30 مركبة خاصة اثناء نقلها ركاب مقابل اجر مادي.

وأضافت بأن دوريات شرطـة المرور قامت بإيقاف هـذه المركبات الخاصـة بعدة مناطق مختلفة مـن محافظة الخليل اليوم، حيث تبين انها تعمل على نقل ركاب مقابل اجر، حيث تم ضبطها اصولا وحجزها ومخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وناشدت الشرطة المواطنين الى عدم التعاطي مع المركبات الخاصة اثناء تنقلهم داخل المحافظة وذلك لعدم استيفاء هذه المركبات للشروط القانونية التي تخولها بنقل الركاب وتفاديا للمشاكل الناتجة عن ذلك، مؤكدا استمرار جهود الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة .