شبكة وطن الإعلامية والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية يوقعان مذكرة تفاهم واتفاق تعاون إعلامي

رام الله- وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، اتفاقية إعلامية، في مدينة رام الله اليوم، والتي تتضمن إنتاج، وبث ونشر محتوى إعلامي هادف على وسائل الشبكة، وذلك على مدار عام كامل.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، السيد عدي أبو كرش، وعضو مجلس الإدارة المنتدب في شبكة وطن الإعلامية، السيد معمر عرابي.

وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال الإعلامي، حيث تشمل الاتفاقية تقديم استشارات ومواد إعلامية وإعلانية.

من جهته، أكد أبو كرش، أن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية تسعى من وراء عقد هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى بناء منظومة اجتماعية مساندة قادرة على تأمين إمكانية الوصول للفئات الأقل حظاً في الحياة العامة، وذلك من خلال تبني قضاياهم وطرحها بالشكل المطلوب على وسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة، قال عرابي "يسعدنا في وطن بأن نكون شريكاً إعلامياً لتعزيز الخطط التنموية التي تقوم بها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، وهذا ينبع من رؤيتنا ورسالتنا بتسلط الضوء وتغطيتنا لأهم احتياجات الجمهور في المناطق المهمشة".