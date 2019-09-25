البنك الإسلامي العربي يحتفل بافتتاح فرعه الرابع بمحافظة الخليل في مدينة دورا

وطن: تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، احتفل البنك الإسلامي العربي بافتتاح فرعه الجديد بمحافظة الخليل في مدينة دورا، و بحضور كل من نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين، نائب رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل، رئيس الغرفة التجارية - جنوب الخليل خالد لافي جبارين، رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي العربي الدكتور عاطف علاونة، مدير عام البنك الاسلامي العربي هاني ناصر، مدير فرع دورا محمد دودين، مدراء الدوائر، مدراء فروع الخليل وحشد من المؤسسات الرسمية و الأهلية والمواطنين من محافظة الخليل ومدينة دورا.

بدوره، رحب علاونة بالحضور والمشاركين بحفل افتتاح الفرع الرابع بمحافظة الخليل، مشيرا الى انه يجري العمل على الفرع الخامس بمنطقة الحاووز الثاني بالخليل، و اعتبر هذا الفرع احد نجاحات وانجازات البنك الإسلامي العربي وتحقيقاً لرؤية التوسع والانتشار بتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية لخدمة كافة افراد المجتمع والوصول لمختلف شرائح الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات بقالب تكنولوجي حديث يتماشى مع الحياة العصرية و يحقق الشمول المالي.

من جانبه، أعرب دودين بكلمته عن سعادته بحضوره ومشاركته الافتتاح، وأشاد بجهود ادارة البنك الاسلامي العربي وسعيهم الدائم على تقديم افضل الخدمات المصرفية الإسلامية و دعمه للاقتصاد الوطني الذي يساعد ببناء الوطن و مؤسساته، مؤكدا على اهمية وجود فرع للبنك بمدينة دور لتعزيز دورا القطاع المصرفي بالمجتمع.

وبين أبو هليل التطور الملحوظ على المستوى التجاري بمدينة دورا و ما تقوم به البلدية من جهود بتوفير بنيه تحتية متينه تضمن استمرارية ازدهار الاعمال بالمدينة، مؤكدا على ان وجود البنك الاسلامي العربي بالمدينة هو اضافة نوعية للمنطقة ونأمل باستمرارية الاعمال و ازدهارها من خلال دعم البنك للأفراد والمؤسسات و المدينة متمنيا المزيد من التقدم و النجاحات للبنك.

وشكر خالد لافي جبارين رئيس الغرفة التجارية - جنوب الخليل، البنك الإسلامي العربي لما يقدمه من دعم لقطاع الاعمال والتجارة، و دعى ادارة البنك الى التركيز على قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة و تخصيص برامج لهم للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني مشيرا الى ان الغرفة التجارية تبذل كل جهودها في سبيل فتح افاق جديدة للسوق المحلي و ازدهار التجارة.

من جانبه عبر المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر عن فخره بتواجده بمدينة دورا، و اشاد بكرم اهالي المدينة و احتضانهم للبنك كشركاء و اخوه، وأشار الى ان تحقيق الشمول المالي على رأس اولويات البنك وذلك من خلال خطة توسع و انتشار استراتيجية تتضمن افتتاح فروع و مكاتب حيث انه منذ بداية العام 2019 تم افتتاح ثلاث تفرعات جديدة و كان اولها مكتب مدينة أريحا، و مكتبا تمثيليا في الامارات العربية المتحدة في دبي، و هذا الفرع في مدينة دورا و جاري العمل ايضا على افتتاح فرع في منطقة الحاووز الثاني بالخليل.

واضاف انه يجري العمل على افتتاح ثلاث تفرعات جديدة في محافظة رام الله هي بيتونيا و الماصيون والريحان، بالإضافة الى ان البنك قد اطلق مؤخرا أول فرع متنقل "بنكي ع الطريق"، و هي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى البنوك الاسلامية في فلسطين، لضمان الوصول الى الارياف و المناطق البعيدة.

وأكد على ان البنك مستمر بخطة التوسع في العام 2020 من خلال التفرع في القدس و مناطق اخرى.

وشكر ناصر الحضور الكريم لمشاركتهم حفل الافتتاح و خصوصا اهالي مدينة دورا وعلى ثقتهم و دعمهم للبنك الاسلامي العربي، و شكر كل من ساهم بافتتاح هذا الفرع أفرادا و مؤسسات، متمنيا للمدينة المزيد من التقدم و الانتعاش الاقتصادي.