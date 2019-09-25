الإسلامي الفلسطيني يدعم ذوي الإعاقة في الخليل

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما نقديا لجمعية دورا الأمل الخيرية في الخليل بهدف تحسين مستوى الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة في المنطقة.

وزار اسماعيل عمايرة مدير فرع دورا في البنك الإسلامي الفلسطيني الجمعية والتقى مديرتها السيدة مارسيل السويطي وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين بما يخدم ذوي الاعاقة.

ويحرص البنك على دعم القطاع الصحي في فلسطين نظرا للصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع، وسعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما ذوي الإعاقة، وتتعدد أشكال الدعم المقدمة من البنك لتشمل الدعم النقدي والعيني والمعنوي.

ويقوم البنك الإسلامي الفلسطيني بدعم ذوي الإعاقة من خلال مؤسسات المجتمع المحلي الشريكة لكي يضمن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة على الوجه الأفضل.

ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني يتمتع بأكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 44 مكتبا وفرعا منها 8 في الخليل، إلى جانب ما يزيد عن 80 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع محافظات الوطن.