143 أسيراً بسجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يواصل 143 أسيراً في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام. ويخوض معظمهم الإضراب احتجاجا على أجهزة التشويش المسرطنة.

بينما يواصل 3 من الأسرى، إضرابهم منذ نحو شهرين؛ رفضًا للاعتقال الإداري، في وضع صحي خطير بسبب تدهور جديد طرأ على حالتهم الصحية.

الأسرى المضربون هم: الأسير طارق قعدان، مضرب منذ 57 يوماً، والأسير أحمد عبد الكريم غنام، مضرب منذ 74 يوماً، والأسير إسماعيل أحمد علي مضرب منذ 64 يوماً يصرون على مواصلة الإضراب وسط ظروف صحية صعبة.

ويقبع الأسرى الثلاثة، في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، في ظروف صعبة للغاية، يرافق ذلك جملة من الإجراءات الانتقامية التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم.

كما يستمر نحو 140 أسيرًا، في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في عدد من السجون، وذلك منذ نحو 10 أيام.

وأجرت إدارة المعتقلات خلال الأيام الماضية، عمليات تجميع الأسرى المضربين من سجون "ريمون وإيشل والنقب وغيرها" ونقلهم إلى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة، وسط ضغوط وتقييدات وعقاب لدفعهم إلى فكّ إضرابهم.