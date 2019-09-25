إصابات بالاختناق قرب حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين

وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع صوبهم، بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بكثافة، في محيط محطة توليد الطاقة، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

وأضافت ان الاحتلال كثف من تواجده العسكري في المكان، ونصب مزيدا من الحواجز، ونكل بالمواطنين وأعاق حركتهم، وفتش مركباتهم، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.