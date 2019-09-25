"من المخيم" .. منصة إعلامية رقمية شبابية تسلط الضوء على قضايا اللاجئين

وطن: أطلق مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، اليوم الأربعاء، منصة " من المخيم" الرقمية وهي منصة إعلامية شبابية مهنية تهدف الى تسليط الضوء على قضايا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخاصة الشباب.

وتأتي هذه المنصة بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام IMS لتطوير قدرات الصحفيين والصحفيات الشباب في مجال الصحافة الرقمية وصحافة " الموبايل" وتوظيفها في رواية القصص من داخل المخيمات الفلسطينية في مدينة نابلس كمرحلة أولى.

ويدير هذه المنصة مجموعة من الصحفيين والصحفيات الشباب المهنيين الذين خضعوا لتدريب مكثف من صحفيين واعلاميين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تغني هذه المنصة المضمون الرقمي حول المخيمات وحقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعمق أكبر ومهنية أعلى.

وتنشر القصص عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وانستغرام، وسناب شات، إضافة الى قناة يوتيوب خاصة بالمنصة تحمل اسم @fromcamp1