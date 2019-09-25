جيش الاحتلال يفتح البوابات العسكرية المؤدية للداخل المحتل

وطن: تفاجئ المواطنون اليوم الاربعاء بقيام جيش الاحتلال بفتح العديد من البوابات العسكرية التي تفصل الضفة الغربية عن الداخل المحتلة.

وحسب المعلومات فأن جيش الاحتلال فتح البوابات المقامة على قرى (قفين، زيتا، نزلة عيسى في محافظة طولكرم).

ودفع فتح جيش الاحتلال لهذه البوابات المواطنين الى الدخول للداخل المحتل سيرا على الاقدام او في مركباتهم الشخصية.

وبعد ساعات ذكرت مصادر محلية ان جيش الاحتلال عاد واغلق بوابة زيتا ، واندلعت مواجهات مع الشبان.

ولم يذكر جيش الاحتلال الذي فتح البوابات وغادرها اي سبب عن تلك الخطوة.