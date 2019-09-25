هيئة الأسرى: إدارة المعتقلات تخضع لمطالب الأسرى والتنفيذ يبدأ من غد الخميس

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة وإستخبارات سجون الاحتلال مساء الأربعاء، تعهدت فيه إدارة السجون البدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح غد الخميس.

وقالت الهيئة، أن الإتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين الى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدأ بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام اسبوعيا بدأ من الأحد المقبل.

وأضافت، أن من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، واللذين تم نقلهم من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها الى سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها من سجون.

وبينت الهيئة، أن الأسرى المضربين سيواصلون إضرابهم غدا، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة اجهزة التشويش بدأ من صباح الغد.

وأوضحت، أن الأسرى وبتاريخ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بأزالة أجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية وغيرها من مطالب، وتبع ذلك خلال الأيام الماضية عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل الى أن ابرم الاتفاق مساء اليوم.