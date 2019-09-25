تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة

وطن: كلف رئيس دولة الاحتلال ، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، الأربعاء، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال، وذلك خلافا للتقارير التي رجحت إرجاء الإعلان عن صاحب التفويض، لاستنفاد محاولة تشكيل حكومة وحدة.

وجاء تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة ، رغم الفرص المحدودة التي قد يحظى بها.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال ان المحادثات بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية فشلت.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات قد أظهرت تفوق "كاحول لافان" برئاسة غانتس بمقعد واحد على حزب"الليكود" برئاسة نتنياهو؛ حيث حصل الأول على 33 مقعدا، فيما حصل الليكود على 32 مقعدا.