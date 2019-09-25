رسميا.. تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

وطن: كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت القناة 12 العبرية فشل المحادثات التي جرت، مساء اليوم، بين نتنياهو ورئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس في منزل الرئيس الإسرائيلي، وأعقب ذلك تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات الاسرائيلية المركزية نشرت، صباح يوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22.

وحصد حزب أزرق أبيض 33 مقعدا والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد وإسرائيل بيتنا 8 مقاعد و حزب يمينا 7 مقاعد، وحزب العمل-الجسر 6 مقاعد ، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.