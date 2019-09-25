الشرطة الالمانية تمنع النجار والبوريني من احياء حفلة في برلين

وطن: منعت السلطات الألمانية اليوم الاربعاء الفنانين شادي البوريني وقاسم النجار من الغناء في برلين، وحالت دون وصولهم الى مكان الاحتفال المنظم بعد أن احتجزتهم لساعات.

واعلن الفنان قاسم النجار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اعتذاره من الفلسطينيين والعرب في المانيا الذين قدموا للاستماع، موضحا انه جرى منعهم من الصعود للمسرح في اللحظات الاخيرة.

وكان من المقرر ان يحيي النجار والبوريني حفلة امام بوابة برلين، لكن عند وصولهما تفاجئا بالشرطة الالمانية وابلاغهما بمنعهما من المشاركة وحتى التواجد في الساحة مع الحضور .