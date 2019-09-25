ملحم يبحث مشكلة الكهرباء في طولكرم

وطن: بحث رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم الأربعاء مع محافظ طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة عصام أبو بكر، الحلول والإجراءات التي تتبعها سلطة الطاقة والجهات المختصة ذات العلاقة لمعالجة نقص القدرة الكهربائية.

وأشار أبو بكر إلى تعليمات الرئيس محمود عباس بدعم صمود المواطنين، وتثبيتهم على أرضهم في مواجهة الاحتلال والاستيطان، مشيدًا بما تقوم به الحكومة من جهود ومشاريع في خدمة المواطنين.

وشدد على أهمية الحلول والمقترحات التي تعمل عليها سلطة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لمعالجة المشكلة بنقص القدرة الكهربائية على مستوى المحافظة، خاصة أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل النمو السكاني والعمراني وإنشاء المزيد من المشاريع.

وقال: "هناك أهمية لمضاعفة القدرة الكهربائية، وتشجيع المستثمرين بالتوجه نحو المشاريع الخاصة بالطاقة البديلة، حيث أن سلطة الطاقة لديها توجه لدعوة المستثمرين لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية على مستوى محافظة طولكرم، وإيجاد الحلول الأخرى لمشكلة النقص بالقدرة الكهربائية".

من جانبه، قال ملحم إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية لتحقيق ما تقوم به سلطة الطاقة من أعمال وحلول لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية في كل موسم صيف.

وأضاف: "نعمل على تنفيذ مشاريع ربط وإعادة توزيع الأحمال، إضافة إلى توفير مشاريع جديدة مثل محطة تحويل، ومشاريع الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق مع المحافظ على تحديد مواقع لبناء محطات طاقة شمسية مستقبلية، التي من شأنها المساهمة في معالجة العجز الكهربائي على مستوى المحافظة".

وأوضح ملحم أن سلطة الطاقة أعدت خطوط تغذية جديدة في هذه المنطقة حيت تم تجهيز نقطة ربط نزلة عيسى مع باقة الشرقية بانتظار موافقة الإسرائيليين عليها، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية بتأخير ربط هذه الخطوط وحال ربطها سيتم تزويدها بـ50 أمبير إضافي بما يعادل (2 ميغا) إضافية لتخفيف الضغط على التيار الكهربائي فيها.