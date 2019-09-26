حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً

وطن: لا يطرأ تغيير يذكر اليوم الخميس على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بوجه عام خصوصاً في المناطق المنخفضة والغورية، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي. وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة.

أما يوم غد الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حاراً في ساعات النهار في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة ، وفي ساعات المساء والليل يطرأ إنحفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل.

ويوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة.