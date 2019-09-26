43 معتقلاً بالضفة معظمهم من طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس 43 مواطنا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية إن 32 مواطناً من بين المعتقلين تم اعتقالهم عقب مواجهات من "شويكة" بطولكرم، بزعم إلقاء مجموعة من الشبان الحجارة باتجاه جيش الاحتلال.

كما صادر الاحتلال عدة مركبات من شويكة تعود ملكيتها للمواطنين.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، صباح الخميس، الشاب أحمد تيسير راشد، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله.

يذكر أن قوات أغلقت الليلة بوابة شويكة التي فتحها المواطنون قبل أيام ما أدى لاحتجاز مواطنين خلف جدار الفصل العنصري.