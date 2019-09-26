غانتس: أرفض المشاركة بحكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام

وطن: عقب رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس على إعلان رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفيلن تكليف مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، مؤكدا انه لن يشارك في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام.

في إشارة إلى تهم الفساد المواجهة لنتنياهو.

وتابع أن "ازرق ابيض برئاستي لا يوافق على الجلوس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام قاسية. هذا الموضوع الى جانب مركبات ضرورية أخرى، هام لنا أكثر من نقاش آخر حول موضوع توزيع الملفات أو التناوب".

ونفس الموقف أكده الشخصية الثانية في "ازرق ابيض" موشيه يعالون الذي قال :"لن نشارك بأي حال واي وضع في حكومة مع بنيامين نتنياهو. نقطة! نحن بالمرة لا نخشى انتخابات إضافية. ان دعت الحاجة سنشمر سواعدنا ونخرج الى الشوارع وسنفوز فوزا ساحقا".

وأعلن ريفلين أمس الأربعاء في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو انه في أعقاب الاستشارات التي قام بها سيوكل مهمة تشكيل الحكومة إلى نتنياهو، وذلك رغم أن كل من غانتس ونتنياهو لا يمتلك 61 نائبا لتشكيل الحكومة، لكن إمكانية وقدرة نتنياهو أكبر من غانتس.