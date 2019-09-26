فيديو| الاحتلال يقتحم البيرة وكوبر ومواجهات في بيرزيت وأبو شخيدم

رام الله- وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محيط مخيم الأمعري وشارع القدس في مدينة البيرة، وبلدة كوبر شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا عدة بنايات في شارع القدس ومحيط مخيم الأمعري وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة وسط مواجهات مع الشبان.

وذكر رئيس بلدية كوبر عزت بدوان، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتمركزت عن المدخل الرئيسي، وأعاقت خروج المواطنين الى أعمالهم، موضحا أن جنود الاحتلال داهموا قطعة أرض تعود للمواطن عبد الكريم البرغوثي، وشرعوا بالتنقيب فيها، دون معرفة السبب.

كما أفادت مصادر محلية بقيام جنود الاحتلال بتفجير جسمين مشبوهين في منطقة مفتوحة من كوبر.

كما شهد محيط جامعة بيرزيت وقرية أبو شخيدم مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة.